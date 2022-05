WK kortebaanzwemmen verhuist van Rusland naar Australië

Het WK in klein bad stond aanvankelijk in Rusland geprogrammeerd, maar na de Russische inval in buurland Oekraïne moest er een nieuwe gaststad gevonden worden.



Uiteindelijk viel de keuze op Melbourne, met het Melbourne Sports and Aquatic Centre. Aan de oevers van het Albert Park Lake zullen meer dan duizend zwemmers uit meer dan 180 landen voor de wereldtitels strijden.



Voor de zwemmers is het alweer een belangrijk jaar, met eerst nog het WK langebaan dat volgende maand van start gaat in Boedapest. Dat Wk stond aanvankelijk vorig jaar in het Japanse Fukuoka op het programma, maar moesten wijken omdat de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld werden.



Als nieuwe datum werd voor 13 tot 29 mei 2022 gekozen, maar vanwege de coronapandemie in Japan werd het WK in Fukuoka verschoven naar de zomer van 2023. Uiteindelijk kwam de Internationale Zwemfederatie FINA dan maar met Boedapest op de proppen, om te vermijden dat er een kloof van 4 jaar tussen beide WK's zou zijn.