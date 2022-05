Stan Dewulf soleert in Ruddervoorde naar winst in de Sint-Elooisprijs

Van bij de start lag het tempo hoog in Ruddervoorde. In het eerste wedstrijduur werd 47 kilometer afgewerkt. Toch gingen acht renners voor het peloton uitrijden. Daarbij onder anderen Sep Vanmarcke, Robbe Ghys en Timothy Dupont. Zij boekten een maximale voorsprong van 45 seconden.

De renners van Minerva zorgden voor een algemene hergroepering. Over half koers trokken Tom Devriendt, Stan Dewulf, Robbe Ghys, Thomas Joseph, Ruben Apers, Julian Mertens, Zack Gilmore, Angus Lyons, Gianni Marchand, Matthew Rice en Peter Schulting op avontuur.

Met nog vijf ronden, of iets meer dan 55 kilometer, voor de boeg was de voorsprong van de vluchters gegroeid naar anderhalve minuut. Op drie ronden van het einde was dat nog slechts 50 seconden.

Net voor het intrekken van de slotronde ging Gianni Marchand versnellen. Daarna ging Stan Dewulf zijn kans, maar ook hij werd ingerekend. Zijn tweede poging, op 6 kilometer van de finish, was wél de goeie, want achter hem werd er te lang gepokerd. Dewulf volgt op de erelijst Sasha Weemaes op.