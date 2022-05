Mazzu houdt de druk af: "De 2 matchen tegen Club Brugge zijn niet beslissend"

Met een 6 op 6 in de komende twee wedstrijden is Union zeker van de titel, maar daar denkt Felice Mazzu nog lang niet aan. Het is dan ook geen gemakkelijke opgave waar de Brusselaars voorstaan. In de reguliere competitie was Club de enige ploeg waar Union niet van kon winnen (0-1-verlies en 0-0-gelijkspel).

"In beide wedstrijden was er een gebrek aan efficiëntie. We kregen meer dan voldoende kansen, net als vorige week tegen Antwerp trouwens. Daar moeten we aan werken", zegt Mazzu.

De Union-trainer wil zijn spelers geen druk opleggen: "Deze twee matchen zijn niet beslissend. Er zijn nog twee moeilijke matchen nadien."

Hij wil vooral inzet zien van zijn spelers: "Ik zal zondag al tevreden zijn als we alles hebben gegeven en nergens spijt van hebben achteraf. Maar uiteraard zullen we pas het maximale geluk bereiken als we de match winnend kunnen afsluiten."