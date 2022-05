Felle strijd op de Bosuil levert geen winnaar op: Union raakt niet verder dan 0-0 tegen Antwerp

Ritchie De Laet mocht nog eens aan de aftrap staan bij Antwerp. "Ik denk dat we blij mogen zijn met een punt. Ons doel was om onze voet naast die van hen te zetten. Dan wisten we dat er momenten zouden komen en dat wij de spelers hebben om hen pijn te doen."

"We hebben wel een aantal halve kansen kunnen creëren, maar net niet goed genoeg. We hebben wel veel corners en vrije trappen gehad. Misschien hadden we daar wel op moeten scoren. Open, uitgespeelde kansen zijn er niet geweest van onze kant", gaf De Laet toe.

Het was wel een wedstrijd waarin Ritchie de krijger zijn hartje kon ophalen. "Ik ben al blij dat ik opnieuw serieus op het veld kan staan. Het is een lange maand geweest. Ik ben blij dat het achter de rug is en ik hoop dat ik nu naar de toekomst kan kijken."

"We wisten dat het niet gemakkelijk zou zijn", zei De Laet over de play-offs. "Het is ook nog maar de tweede keer dat we in deze formatie speelden. We zijn er stilletjes aan aan het werken, maar ik denk dat alles wel goed zal komen."