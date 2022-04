Amerikaan Hunter Armstrong zwemt wereldrecord op 50 meter rugslag

Het wereldrecord op de 50 meter rugslag stond sinds 18 mei 2021 en het EK van Boedapest op naam van de Rus Kliment Kolesnikov. Op de Amerikaanse trials in Greensboro (North Carolina) was Hunter Armstrong met een chrono van 23"71 negen honderdsten sneller dan Kolesnikov bijna een jaar geleden.



"Eerlijk waar, ik weet niet wat te zeggen", reageerde Armstrong, die tijdens de Spelen in Tokio olympisch goud won met aflossingsploeg op de 4x100 meter wisselslag. "Dit is iets wat ik altijd heb gewild en ik ben nu in de wolken."



Armstrong plaatste zich met zijn wereldrecord uiteraard voor het WK. Dat wordt van 18 juni tot 3 juli georganiseerd in Boedapest.