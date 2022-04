Sam Van Rossom en Valencia halen halve finales in Eurocup

Valencia heeft wel wat met de Eurocup, want het won de Europese trofee al 4 keer in zijn geschiedenis: in 2003, 2010, 2014 en 2019. Bovendien verloor het nog twee keer de finale (2012 en 2017).

Dit jaar kan Valencia een gooi doen naar een vijfde Eurocup, want het staat bij de laatste 4. Valencia schakelde Boulogne Metropolotans uit met 98-85. Sam Van Rossom stond in het winnende kamp.

De Belgian Lion stond bijna 19 minuten op het parket in Valencia en was daarin goed voor 5 punten, 2 assists en 1 steal. In de halve finales is Virtus Bologna volgende week de tegenstander van Valencia en Van Rossom.