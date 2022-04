BEKIJK: Antwerp Giants steken hand uit naar vierde plaats in de BNXT League

Telenet Giants Antwerp keek vandaag tijdens een inhaalwedstrijd in de ogen van Feyenoord Rotterdam. Met succes: het won de partij gemakkelijk met 98-65. Als de Giants vrijdag opnieuw kunnen winnen van de Rotterdammers - en Bergen verliest in Den Bosch - kunnen ze alsnog vierde worden in de nationale competitie, en zo van het thuisvoordeel in de play-offs genieten.