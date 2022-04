Revanche voor Unai Emery? "Stel je voor dat hij in Parijs wint en aan de Eiffeltoren pronkt met de beker"

"Het is heel duidelijk wat je van deze match mag verwachten: Villarreal zal hetzelfde doen als wat het tegen Juventus en Bayern München heeft gedaan", voorspelt Aster Nzeyimana in onze podcast De Tribune.

"Maar vergeet niet wat ze tegen Juventus heel goed hebben gedaan", pikte Peter Vandenbempt in.

"Onder druk konden ze blijven verdedigen én blijven voetballen. Liverpool zal pressen, maar ze hebben de koelbloedigheid om te blijven spelen."

"Ze verloochenen zichzelf niet", klonk Nzeyimana enthousiast. "Eigenlijk is Villarreal wat Atletico Madrid ooit was: je hebt er keiveel sympathie voor. Ze spelen realistisch en counteren met beheersing."

Aan het roer staat Unai Emery, voorlopig "Mister Europa League". Flikt hij het dit jaar op het allerhoogste niveau?

"Ik leef ongelofelijk met hem mee", stelde Vandenbempt. "Stel je voor dat hij met Villarreal de finale mag spelen in Parijs, met al die fans van PSG in de straten en de eigenaars uit Qatar die in hun vakantiehuizen moeten toekijken."

"De finale is dan wel niet in het Parc des Princes, maar toch het Stade de France. Ik pleit er nu voor: Emery die wint in Parijs en dan zwaait met de beker aan de Eiffeltoren."