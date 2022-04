Liverpool mept Villarreal tegen het canvas in drie dolle minuten

Liverpool - Villarreal in een notendop:

Bekijk de twee goals van Liverpool

Villarreal kraakt niet tegen dominant Liverpool

Een blitzstart met vroege goals zoals Manchester City tegen Real gisteravond werd het niet, maar Liverpool greep Villarreal wel meteen bij de keel in een kolkend Anfield. Een goed georganiseerd Villarreal zag af, maar kraakte niet onder de aanhoudende druk. Liverpool stapelde de kansen nochtans op, maar het was telkens net niet. Mané verknoeide een grote kopbalkans, een plaatsbal van Salah ging over en Rulli stond pal op afstandsschoten van Diaz. Henderson trof dan weer de paal vanuit een scherpe hoek. Tien minuten voor de rust hing de 1-0 echt in de lucht. Mané probeerde het in de draai en zag zijn afgeweken schot rakelings naast gaan. De mooiste aanval volgde meteen daarna met prachtig ééntijdsvoetbal, maar de volley van Salah ging over. Villarreal gaf geen krimp, Liverpool had de grootste moeite op openingen te vinden in de Spaanse muur. Thiago probeerde het kort voor de rust dan maar van ver. Zijn wondermooie pegel strandde op de kruising.

Liverpool slaat toe met 2 goals in 3 minuten

Zelfde scenario in de tweede helft met Liverpool dat Villarreal in het defensief drong. Pau Torres ontsnapte meteen na de rust aan een owngoal, Estupinan had enkele minuten later minder geluk. Een voorzet van Henderson week af op de Ecuadoraan en Rulli kon onvoldoende bij de bal om de 1-0 te voorkomen.



De ban was eindelijk gebroken en dat werkte bevrijdend voor Liverpool. Villarreal was amper bekomen van de openingstreffer of het stond al twee goals in het krijt. Na een heerlijk doorsteekpassje van Salah maakte Mané het alleen voor Rulli koelbloedig af.



Twee goals in drie minuten, het was een opdoffer die kon tellen voor de bezoekers. Liverpool bleef bovendien jacht maken op een derde goal. Van Dijk testte Rulli met een pegel, de herkansing van Diaz ging nipt naast.



Het bleef zo bij 2-0, een stevige bonus voor Liverpool om volgende week af te zakken naar het Estadio de la Cerámica. Villarreal zal daar nog eens voor een stunt moeten zorgen of het sprookje in de Champions League is onherroepelijk voorbij.