Naomi Osaka werkt hard aan haar mentale gezondheid: "Niet elke dag loopt perfect"

Midden maart kon Naomi Osaka haar tranen niet bedwingen toen een toeschouwer "Naomi, you suck", riep tijdens haar wedstrijd tegen de Russin Veronika Koedermetova in Indian Wells. De Japanse was er het hart van in en werd ook uitgeschakeld.



Na een finaleplaats in Miami begin april wil de Japanse verder aan de weg hogerop timmeren op het gravel van Madrid. "Ik ga niet liegen, het loopt niet elke dag perfect", was het antwoord van Osaka op vragen van journalisten over haar mentale gezondheid.



"Ik praat zeker één keer per week met mijn therapeut en ik probeer me open te stellen. Negativiteit van een minderheid wegfilteren is een van de dingen waarin ik gegroeid ben. Ik doe ook mentale oefeningen om te focussen op het positieve."





Dat probeert ze ook te doen met de gebeurtenissen in Indian Wells. "Ook al haatte ik echt wat er gebeurde, uitendelijk ben ik blij dat ik het beleefd heb. Ik denk dat ik erdoor gegroeid ben als persoon."





Osaka worstelt al een tijdje met haar mentale gezondheid en de voormalige nummer 1 van de wereld is afgegleden naar plaats 36 op de WTA-ranglijst. De Japanse vertelde ook nog dat ze wegblijft van Twitter, "omdat het veel negatiever is dan bijvoorbeeld Instagram".