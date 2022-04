ING België volgt Nederlands voorbeeld en stuurt geen klanten naar het WK in Qatar

Een week geleden bevestigde ING, hoofdsponsor van het Nederlandse nationale elftal, dat het niet naar het WK voetbal in Qatar zou trekken uit bezorgdheid over de mensenrechtensituatie.

In ons land schoof ING de hete aardappel nog even voor zich uit, maar vandaag heeft het wel de knoop doorgehakt.

"ING België zal geen ING-vertegenwoordigers sturen, geen klanten ontvangen en ook geen campagne lanceren rondom het WK in Qatar. Dit in verband met de mensenrechtensituatie rondom de voorbereidingen van het toernooi", klinkt het.

"We blijven een trotse hoofdsponsor van de nationale ploeg. We steunen hen, maar niet het toernooi zelf of de beslissing om het in Qatar te houden. Daar hadden we geen invloed op."

"We delen de bezorgdheid en kritiek over de mensenrechtensituatie en de arbeidsomstandigheden van de arbeiders die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het toernooi in Qatar."

"Hierover hebben wij overleg gepleegd met onder meer Amnesty International en de Belgische Voetbalbond, maar ook intern."

"Wij hebben dan ook beslist om geen medewerkers van ING België naar het toernooi te sturen en wij zullen evenmin klanten of andere stakeholders uitnodigen om dit bij te wonen."