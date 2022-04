Hoofdsponsor ING gaat niet met Oranje naar Qatar, wat doet België? "Wordt moeilijk om andere koers te varen"

ING zal de Nederlandse ploeg op het WK in Qatar nog altijd blijven sponsoren, met ook vermeldingen op de shirts, maar de bank zal geen klanten of personeel uitnodigen voor een VIP-reis naar de golfstaat.

"We hebben beslist om niets te doen op dit toernooi vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar", klinkt het bij ING Nederland.

Ook in België is ING een belangrijke sponsor, maar daar kijken ze voorlopig nog even de kat uit de boom. "We nemen akte van de Nederlandse beslissing, maar zelf stellen we de beslissing nog even uit", klinkt het.

"Voorlopig focussen we ons op het EK voetbal voor vrouwen en de Nations League. We zijn nog niet concreet bezig met het WK in Qatar."

Is het wel mogelijk dat ING België een andere koers vaart dan ING Nederland? "Vanzelfsprekend wordt dat moeilijk. We zullen naar de argumentatie van de Nederlanders luisteren en daarna beslissen of we zelf maatregelen nemen. Tijd zal raad brengen."