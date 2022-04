Ferrari start met Charles Leclerc ook in Australië vanaf de pole, Max Verstappen staat op 2

De voorbije jaren kregen we steevast een duel tussen Mercedes en Red Bull, maar de rol van Mercedes lijkt dit jaar overgenomen te worden door een herboren Ferrari. Met een 5e plaats deed Lewis Hamilton het in Australië wel niet zo slecht als in Saudi-Arabië, toen hij niet eens Q1 overleefde.

Ook deze keer zorgde Q1 voor spektakel, maar dan niet op de verwachte manier. De Canadese miljonairszoons Latifi en Stroll reden elkaar van de baan, waardoor de sessie minutenlang stillag.

Uiteindelijk konden de usual suspects zich toch plaatsen voor Q3. Door een crash van Fernando Alonso bleef er op het einde maar weinig tijd over voor de snelle rondjes. Het moest dus alles of niets worden. Voor Sainz werd het niets, hij maakte een fout en eindigt pas als 9e.

Max Verstappen leek alle bochten wel goed te doorspartelen. Hij dook onder de tijd van Charles Leclerc, maar de Monegask van Ferrari had nog een superrondje in petto.

Uiteindelijk was Leclerc bijna 3 tienden sneller dan Verstappen, die dan ook verzuchtte: "Ik voel me niet lekker in de auto dit weekend. Het gaat echt alle kanten uit. Een tweede plaats is niet slecht, maar we moeten uitzoeken wat hier aan de hand is."