De toon is gezet: Leclerc troeft Verstappen af voor polepositie in Bahrein

Wie sneuvelde dan wel snel? McLaren had net als tijdens de testdagen in Bahrein moeite: Daniel Ricciardo, net op tijd genezen na een coronabesmetting, lag er meteen uit. Ook Aston Martin heeft nog veel werk voor de boeg. Voor Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Nicholas Latifi (Williams) hield het ook op na Q1.

Geen toeval, aangezien de twee renstallen met Ferrari-krachtbronnen onder de motorkap rijden. Ook Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten in de eerste kwalificatiesessie nog eens duidelijk dat de Scuderia knap werk heeft verricht tijdens de winter in Maranello.

Dat de waardeverhoudingen in de Formule 1 door elkaar zijn geschud door de regelwijziging, was al in Q1 duidelijk. Haas en Alfa Romeo, vorig jaar bijna een zekerheid in de achterhoede, plaatsten zich probleemloos voor Q2.

Leclerc troeft Verstappen af

Ook Q2 had enkele verrassingen in petto. Dat Lando Norris amper de 13e tijd kon neerzetten, zadelde McLaren met nog meer kopzorgen op. Ocon (Alpine), Schumacher (Haas), Albon (Williams) en Zhou (Alfa Romeo) haalden de top 10 ook niet.

Maar pas in Q3 volgden eindelijk antwoorden in de woestijn over de sterkte van de topteams. Had Mercedes nu echt problemen? En waren de Ferrari's echt zo sterk als ze tijdens de testdagen lieten uitschijnen?

Lewis Hamilton (Mercedes) was wel sneller dan zijn nieuwe ploegmaat George Russell, maar dat was ook het enige goede nieuws voor de zevenvoudige wereldkampioen. De Brit zag dat zijn zilverpijl duidelijk trager was dan de concurrenten bij Red Bull en Ferrari.

Ferrari en Red Bull streden voor de polepositie in een beklijvend slot in Bahrein. Max Verstappen was snel onderweg, maar de wereldkampioen kon niet tippen aan de razendsnelle ronde van Charles Leclerc.

De Monegask van Ferrari staat op de pole morgen in Bahrein, met Verstappen naast zich. Carlos Sainz snelde zijn rode bolide naar de 3e plek, naast de Red Bull van Sergio Perez.

Hamilton moet vrede nemen met de 5e plek en ziet verrassend genoeg zijn voormalige ploegmaat Valtteri Bottas - nu bij Alfa Romeo - naast zich verschijnen op het startgrid. George Russell ontgoochelde met een 9e plek.