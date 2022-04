Volleybalclub Aalst legt lot in handen van Portugese coach

Terwijl Lindemans Aalst nog volop bezig is in de Champions Final 4, heeft het werk gemaakt van een nieuwe hoofdcoach.

De 43-jarige Portugees Idner Martins is de uitverkorene. Martins won meerdere prijzen met de Duitse U16 en U18. Ook de titel van Coach van het Jaar in Zweden prijkt op zijn erelijst.



"Idner heeft Braziliaanse en Portugese roots, maar heeft een leven opgebouwd voor zichzelf en zijn gezin in Düsseldorf", klinkt het in een mededeling van Aalst.



"Als trainer wil hij jong talent laten ontwikkelen. Het clubbestuur is ervan overtuigd dat de visie en spirit van Idner volledig passen binnen het verhaal van deze club. We wensen Idner dan ook veel succes in deze nieuwe uitdaging."