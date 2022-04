Kleine stuurtjes en scheve shifters duiken ook op bij de jeugd: "Ze imiteren profs, maar ze moeten eerst leren koersen"

In De Tribune merkte José De Cauwer op dat ze in Nederlandse koersen strenger optreden tegen de kleine stuurtjes en scheve shifters (de hendels voor remmen en versnellingen). Sporza trok op onderzoek uit en ontdekte dat er heel wat verschillen zijn tussen de landen onderling. Bij de UCI willen ze daar paal en perk aan stellen.

Meer en meer profrenners rijden tegenwoordig met kleinere sturen, waar de remgrepen naar binnen worden gezet om een aerodynamisch voordeel te verkrijgen. Door hun frontaal oppervlak te verkleinen en dus compacter op de fiets te gaan zitten, kunnen renners sneller vooruitgaan met minder energieverbruik. Is dat niet de natte droom van elke wielrenner?

Trendsetter was Jan-Willem van Schip, maar de Nederlandse pistier heeft intussen school gemaakt. Ook Victor Campenaerts is helemaal gewonnen voor het mini-stuurtje.

Niet verwonderlijk, want het aerodynamisch voordeel is enorm. Als je 45 km/u rijdt, win je per extra centimeter naar binnen 2 Watt. Als je dus overstapt van een standaardstuur van 42 centimeter naar een stuur van 38 centimeter krijg je er 7 à 8 Watt "gratis" bij.

Dat voordeel is zo aanlokkelijk, dat er nu ook al geëxperimenteerd wordt met stuurtjes van amper 28 centimeter, ofwel een besparing van maar liefst 20 Watt bij 45 km/u, een gigantisch cadeau.

UCI overweegt minimale breedte voor stuur

Niet iedereen ziet die evolutie naar steeds kleinere stuurtjes graag gebeuren. Er schuilt immers ook een veiligheidsrisico in.

"Het is een zeer delicaat topic", zegt Peter Van Den Abeele, een van de kopstukken binnen de Internationale Wielerunie UCI.



"Het gaat zowel om de positie van de shifters (schakelapparaat) als om de grootte van de sturen. Bij dat laatste gaan er stemmen op om een minimale breedte voor een stuur in te stellen."



"Daarover zijn momenteel bij de UCI heel wat discussies aan de gang. Op het komende comité in juni zal dat debat zeker nog gevoerd worden", vertelt Van Den Abeele vanuit Zwitserland aan Sporza.

Jeugdploegleider: "Junior heeft niet dezelfde stuurvaardigheid"

Voor de profs zouden de kleinere stuurtjes misschien nog werkbaar zijn, maar het probleem is vooral wat je met de jeugd moet doen. “Veel jeugdrenners imiteren het gedrag van de profs", vertelt Rik Devoogdt, ploegleider van het juniorenteam Crabbé Toitures-CC Chevigny.

"Hoe meer het opvalt tussen de profrenners, hoe meer het ook gedaan wordt bij de jeugd."

“Zo is het nu in Nederland al verboden om in de jeugdreeksen de shifters haaks te zetten op het stuur, iets wat ik zelf ook aanmoedig." Maar in België bestaat die regel nog niet.

“Wij volgen hier de UCI-reglementen vanaf de juniorecategorie", zegt UCI-commissaris Guy Dobbelaere. Rik Devoogdt is voorstander om paal en perk te stellen aan de schuine shifters en kleine stuurtjes.

“Een junior heeft nooit dezelfde stuurvaardigheden als een volleerde profrenner. De ene renner is al wat stuurvaardiger dan de andere. Hoe kleiner de stuurtjes, hoe minder ze hun fiets onder controle kunnen krijgen." "In plaats van show te verkopen met hun smaller stuurtje, moeten ze eerst degelijk leren koersen bij de jeugd", reageert de licht geïrriteerde Devoogdt. "De UCI zou hier sneller tegen moeten optreden. Maar eigenlijk begint het al bij de profs. Ook zij hebben een verantwoordelijkheid tegenover de jeugd.“



Zonneveld: "Typisch wielrennen en UCI: het is van alles een beetje"

Thijs Zonneveld, journalist bij het Algemeen Dagblad, ziet de aandacht voor stuurtjes en shifters als een reactie op de UCI-regels die renners verbieden om op de bovenbuis te zitten of om met de "supertuck" te dalen.

"Veel renners proberen op een andere manier dat aerodynamische voordeel te halen, wat ik heel logisch vind. Het zou ook een beetje gek zijn dat je andere regels invoert voor de profs als voor de jeugd."

"Ik denk dat de UCI duidelijkere richtregels moet maken, dan nu halfslachtige. Dat is in wielrennen altijd een probleem en bij de UCI al helemaal."

"Nu wordt het aan nationale federaties overgelaten om een beetje aan te prutsen en dat is een enorme slechte zaak. Ofwel met z’n allen erover nadenken om een duidelijke regel te maken, ofwel het verbieden. Nu is het typisch wielrennen: van alles een beetje."

De afmetingen van het stuur en de positie van de shifters zijn niet het enige waar er verschillen zijn tussen de landen. "Zo rijden we in België met een kleiner verzet dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Dat zorgt ervoor dat de mecaniciens extra werk hebben om alles in orde te brengen", zegt Rik Devoogdt, ploegleider bij de junioren.

"Ik vind persoonlijk dat we ook bij de jeugd onder dezelfde voorwaarden moeten kunnen rijden. Dat maakt het makkelijker om buitenlandse wedstrijden te kunnen rijden. De UCI moet voor uniformiteit zorgen, anders wordt het een kakofonie van regels."

Van Den Abeele: "We zijn te toegeeflijk geweest"