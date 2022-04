Jeroen Straathof vertrekt als topsportdirecteur van Vlaamse Schaatsliga

Straathof kwam in januari 2020 in functie en zorgde mee voor de groeiende schaatssuccessen met als climax goud en brons op de Winterspelen in februari, voor respectievelijk schaatser Bart Swings en shortrackster Hanne Desmet en de EK/WK-medailles van kunstschaatster Loena Hendrickx.





Zijn contract liep af op 15 maart en werd na overleg door de VLSU niet hernieuwd. Straathof nam op LinkedIn uitgebreid afscheid: "Sinds januari 2020 heb ik mogen meebouwen aan de schaatssport in Vlaanderen en België", schrijft Straathof.



"Het was een mooie, maar ook een uitdagende periode, waarin ik goed heb kunnen samenwerken met topsporters, talenten en hun omkadering."



Met goud voor Bart Swings op de massastart en brons voor Hanne Desmet op de 1.000 meter was Peking 2022 voor België en Vlaanderen een succes.



Straathof was de eerste topsportdirecteur van de VLSU. De Unie bedankt Straathof voor zijn inzet, valt te lezen op de website van de Unie. "Het bestuur van de VLSU zal nu de nodige tijd en zorg nemen om de vacature opnieuw in te vullen."