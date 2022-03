UCI-voorzitter is enthousiast over WK-parcours in Wollongong: "Technisch en ambitieus"

Bekijk hier een video over het WK-parcours

Evenveel tijdritkilometers voor mannen en vrouwen

Het Wollongong City Circuit staat ook centraal in de wedstrijden voor mannen beloften (U23), jongens junioren en meisjes junioren, die respectievelijk 10, 8 en 4 ronden over het circuit zullen afleggen.



De individuele tijdrit voor vrouwen elite, die 2 ronden over een stadscircuit van in totaal 34,2 km afleggen, opent het WK op 18 september. Voor het eerst in de geschiedenis zal op dezelfde dag ook de individuele tijdrit voor mannen elite over dezelfde afstand plaatsvinden.



De individuele tijdritten voor mannen beloften, jongens junioren en meisjes junioren, en de gemengde estafette vinden plaats op een iets korter circuit.



Zoals eerder aangekondigd staan er voor het eerst ooit ook wereldtitels op het spel in de wegwedstrijd en tijdrit bij de vrouwen beloften (U23), maar zij rijden geen afzonderlijke wedstrijden en nemen deel bij de elite.