Nederlandse topclubs begraven de BeNeLiga: "Geen draagvlak"

De plannen om een Belgisch-Nederlandse voetbalcompetitie op poten te zetten gaan al sinds de jaren 90 mee, maar nu dreigt die droom in rook op te gaan.

"De Nederlandse topclubs hebben gisteren vastgesteld dat er op dit ogenblik onvoldoende draagvlak is bij de Nederlandse profclubs is om de BeNeLiga op poten zetten. Ze plaatsen de gesprekken "on hold"", klinkt het in een mededeling van ProLeague, de Belgische vereniging van profclubs.

De Nederlandse clubs die de stekker uit het project hebben getrokken, zijn: Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse en AZ. Zij zouden een competitie op poten zetten met 5 Belgische teams. In de laatste plannen ging het om AA Gent, Club Brugge, Anderlecht, Standard en Racing Genk.