Peru mag nog dromen van WK-ticket na overwinning tegen Paraguay

De opdracht voor Peru was duidelijk: winst betekende een ticket voor de play-offs, bij een gelijkspel of een nederlaag was het uitkijken naar de resultaten van Colombia en Chili.



Maar zover liet Peru het niet komen. Op aangeven van Cueva opende Lapadula al na 4 minuten de score. Diezelfde Cueva was vlak voor de rust ook de architect van de 2-0, dit keer kroop Yotun in de rol van afwerker.



Na de rust kon de thuisploeg de wedstrijd controleren, de overwinning kwam niet meer in gevaar. "Dit is een mooie avond, maar ons huiswerk is nog niet af", zei uitblinker Cueva. "Vanaf morgen focussen we op de play-offs."



Peru neemt het nu half juni op tegen Australië of de Verenigde Arabische Emiraten. De winnaar van dat duel plaatst zich voor het WK. Peru bewaart wel goeie herinneringen aan de WK play-offs. Bij de vorige Wereldbeker versloeg het Nieuw-Zeeland in de play-offs, waardoor Peru voor het eerst sinds 1982 nog eens naar het WK mocht.