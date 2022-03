Toronto en Siakam stoppen zegereeks van Boston, Miami leidt zo weer in Oosten

Boston kreeg geen vat op Pascal Siakam, die 40 punten en 13 rebounds liet optekenen. Er kwam zo geen zevende opeenvolgende overwinning voor de Celtics. Toronto blijft zesde in het Oosten.



Miami knoopte weer aan met de zege na vier nederlagen op een rij, waardoor het opnieuw aan de leiding komt in het Oosten. De Heat versloeg Sacramento met 123-100, dankzij onder meer 27 punten van Jimmy Butler. Morgen is de topaffiche Boston-Miami.



Memphis won in de Western Conference de clash tegen Golden State met duidelijke cijfers: 123-95. Bij de Warriors ontbraken Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green.



In de stand staan de Grizzlies, al even zeker van de play-offs, op de tweede plaats achter de ongenaakbare leider Phoenix. Golden State is derde.