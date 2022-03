LA Lakers gaan zonder LeBron James onderuit tegen Sixers van sterke Embiid

Zoals zo vaak was Embiid de sterkhouder bij de 76ers. De Kameroense All-Star was topschutter met 30 punten, hij zorgde ook nog voor 3 assists. Hij trok zo een 121-126-overwinning over de streep.



In het verliezende kamp waren Russell Westbrook en Dwight Howard allebei goed voor 24 punten. De Lakers (31w-42v) behouden ondanks het verlies de 9e plaats in de Western Conference. New Orleans, 10e, volgt wel op de voet (30w-42v). Ook het verschil met San Antonio (29w-44v) is niet groot. Een plaats in de top 10 is nodig om door te stoten naar de barrages van de play-offs.



Helemaal bovenaan de stand was er winst voor leider Phoenix (116-125 bij Minnesota) en eerste achtervolger Memphis (132-120 tegen Brooklyn). Zo zijn de Suns nog niet helemaal zeker van de eerste plek in het westen, ze staan 9 overwinningen voor en er zijn nog 9 wedstrijden.



Nummer drie Golden State was met 104-118 te sterk voor Miami, de koploper in de Eastern Conference voor Philadelphia. Jordan Poole maakte 30 punten voor de Warriors, die het nog een poosje zonder vedette Stephen Curry moeten doen.