Britse overheid treft regeling met Chelsea: club mag opnieuw tickets verkopen in CL en FA Cup

Chelsea wordt al sinds 10 maart streng gestraft door de Britse regering omdat eigenaar Roman Abramovitsj banden heeft met Vladimir Poetin. Er gold een verbod op de ticketverkoop, maar die wordt nu dus enigszins versoepeld.

Woensdag werd een nieuwe regeling afgekondigd die bepaalt dat Chelsea opnieuw tickets mag gaan verkopen voor de Champions League en de FA Cup. Ook voor uitwedstrijden in de Premier League mogen kaartjes verkocht worden, voor thuiswedstrijden in de competitie blijft het verbod wel gelden.

Ook de vrouwenploeg mag opnieuw tickets verkopen. De opbrengsten van de ticketverkopen bij de mannen en de vrouwen moeten wel telkens worden doorgestort aan de organisator van de competitie.

Op 6 april ontvangt Chelsea in de Champions League Real Madrid. In het weekend van 16 en 17 april treffen de Londenaren stadsgenoot Crystal Palace in de halve finales van de FA Cup, op Wembley.

Voor de kwartfinale tegen Middlesbrough, die vorige week plaatsvond, had Chelsea gevraagd om achter gesloten deuren te spelen. Middlesbrough kon door de oude maatregelen gewoon zijn fans ontvangen, Chelsea-fans waren niet welkom. Uiteindelijk trok de club die aanvraag nog in.

Abramovitsj, eigenaar sinds 2003, liet nog voor de Engelse sancties ingingen weten dat hij de club wil verkopen. Die verkoop is aan de gang, onder leiding van een Amerikaanse investeringsbank.