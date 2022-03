3 officiële biedingen voor de deadline: dit zijn mogelijke nieuwe eigenaars van Chelsea

Vrijdag was deadline day voor ieder die interesse had om Chelsea aan zijn eigendom toe te voegen. Dat leverde voorlopig 3 officiële biedingen op van enkele Britten en een Amerikaanse zakenfamilie. Wie maakt kans om zich de volgende eigenaar te noemen? Maak kort kennis met de bieders.

Nick Candy: luxe-makelaar en interieurarchitect

Een eerste kandidaat om Chelsea FC over te nemen luistert naar de naam Nick Candy. De Engelse makelaar en interieurarchitect, met een geschatte nettowaarde van 2 miljard dollar, krijgt financiële steun van de Zuid-Koreaanse bedrijven Hana Financial Group en C&P Sports Limited. Samen leggen ze 2,64 miljard dollar op tafel. "Voetbalclubs zijn enorm belangrijk in een samenleving", klinkt het in een persbericht. "Dit was een once-in-a-lifetime opportunity om het voetbal opnieuw aan de fans te geven en ze opnieuw de touwtjes in handen te geven." Het charme-offensief naar de supporters van Chelsea is ingezet. "Ik geloof dat Chelsea de basis heeft om de meest waardevolle en gerespecteerde club ter wereld te worden", voegt Nick Candy er zelf aan toe. "Het is tijd voor verandering in de sportwereld, die ik wil beginnen met een project bij Chelsea FC."

Nick Candy liet zich al opmerken in de tribunes van Stamford Bridge.

De steenrijke Amerikaanse Ricketts-familie

De tweede kanshebber om Chelsea over te nemen, is meteen ook de financieel slagkrachtigste. De Ricketts-familie heeft samen met Ken Griffin een imperium uitgebouwd in de Verenigde Staten. Goed voor een geschatte waarde van 40 miljard dollar. Joe Ricketts heeft zijn zinnen nu gezet op de club in Londen. Zijn familie is al eigenaar van het Amerikaanse baseballteam "The Chicago Cubs". Zijn ploeg won drie World Series titels, de laatste kwam er in 2016. Ricketts is een pionier in de online aandelenhandel, waarmee hij een groot deel van zijn rijkdom vergaart. De 80-jarige Amerikaan deelt zijn bedrijfskunde graag met de wereld en schreef eerder boeken zoals: "The Harder You Work, the Luckier You Get: An Entrepreneur's Memoir." Wordt Chelsea zijn volgende gelukje?

Joe Ricketts, hoofd van zijn zakenfamilie.

Brits voorzitterstandem Broughton-Coe

Last but not least: een Brits duo ondernemers. De voormalige grote man bij British Airways, Sir. Martin Broughton, heeft een samenwerking gesmeed met de president van World Athletics: Sebastian Coe. "Ik stel een team samen dat een succesvolle toekomst en financiële stabiliteit verzekert voor een club waar ik al 60 jaar supporter van ben", zegt de 74-jarige Broughton. "We willen een vlotte en onmiddellijke overgang van verkoop, zodat we meteen kunnen investeren in het team, de faciliteiten en kunnen inzetten op commerciële opportuniteiten. Ik geloof er rotsvast in dat ik de juiste persoon ben om Chelsea over te nemen." Eén pittig detail: in 2010 was Broughton even de voorzitter van Liverpool. De Brit moest de verkoop van de club in goede banen leiden. Dwarsboomt dat rode vlekje in zijn carrière de plannen voor een helderblauwe toekomst?

Brits duo: Martin Broughton en Sebastian Coe.