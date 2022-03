Wel Middlesbrough-fans, leeg bezoekersvak: Chelsea trekt vreemde eis voor FA Cup in

Door de sancties tegen eigenaar Roman Abramovitsj mag Chelsea geen losse tickets verkopen voor de eigen wedstrijden. Alleen abonneehouders kunnen in de competitie naar de wedstrijden van de Blues komen kijken.



In de bekercompetitie gelden die abonnees niet waardoor Chelsea het in de FA Cup zonder supporters moet stellen. Chelsea vroeg aan de autoriteiten of het toch mogelijk zou zijn om uittickets te verkopen voor de wedstrijd tegen Middlesbrough, maar ze kregen een negatief antwoord.

The Blues gingen dan maar een stapje verder en vroegen aan de Engelse voetbalbond (FA) of het mogelijk was om in een leeg stadion te spelen, dus zonder thuissupporters van Middlesbrough.

Maar na overleg tussen de FA en Chelsea heeft de Londense club zijn vraag ingetrokken. De FA voegt eraan toe dat er nog een oplossing wordt gezocht voor Chelsea-fans en supporters die Stamford Bridge willen bezoeken.