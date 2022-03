Aster Nzeyimana zag zijn ouders weer verenigd na oorlog in Rwanda: "Die brief van het Rode Kruis vergeet ik nooit"

In een oorlogssituatie raken familieleden elkaar vaak letterlijk kwijt. Het Rode Kruis probeert met hun project ‘Restoring Family links’ geliefden opnieuw bij elkaar te brengen.

Al is dat geen gemakkelijke opgave. Dat vertelde Marijke Peys van het Rode Kruis Vlaanderen deze middag: “Alles hangt af van de hoeveelheid informatie die we krijgen, maar ook de toestand van de conflictsituatie. Bij sommige dossiers hebben we binnen een aantal weken een oplossing, maar andere kunnen dan weer jaren aanslepen.”



Ook Aster Nzeyimana heeft een tiental jaar geleden zijn papa teruggevonden dankzij het project van het Rode Kruis. “Mijn papa is het contact met mij, mijn mama en mijn zus verloren door de burgeroorlog in Rwanda. Dankzij het Rode Kruis heeft hij ons kunnen contacteren."

"Ik weet nog hoe iemand van het Rode Kruis aan de deur stond met een brief. Dat moment vergeet ik nooit meer. Zo heb ik mijn papa leren kennen, en mijn ouders zijn nu nog altijd gelukkig samen. Dus het is heel schoon dat zoiets kan.”