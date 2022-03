Wind speelt spelletje met topgolfers in Florida, Thomas Pieters mist de cut

Thomas Pieters is zondag in Ponte Vedra Beach (Florida) niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronden van het Players Championship op de PGA Tour.

De 30-jarige Pieters, die na een openingsronde van 73 slagen op een gedeelde 86e plaats stond, had voor zijn tweede ronde 78 slagen nodig en zakte naar de 108e stek. Met zijn score van 151 slagen, acht over par, telde de nummer 31 van de wereld, vijf slagen te veel om de cut te halen.

Pieters was op donderdag nochtans goed begonnen met 3 birdies na 4 holes, maar daarna sloeg het noodweer toe in Florida. Door de hevige regen kon er donderdag, vrijdag en zaterdag amper gespeeld worden en de onverwachte windstoten maakten spelen haast onmogelijk. De slotronde van het prestigieuze toernooi wordt maandag afgewerkt.