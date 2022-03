Tennisster Naomi Osaka maakt debuut in Fortnite

Fortnite is een populair spel waarin 100 spelers het tegen elkaar opnemen op een virtueel eiland. De spelers kruipen in de rol van een avatar en proberen elkaar uit te schakelen tot er uiteindelijk één winnaar overblijft. Deze avatars hangen regelmatig vast aan bekende fictieve figuren of echte beroemdheden.



Je kan Fortnite spelen als popzangers Bruno Mars en Ariana Grande, bijvoorbeeld. Maar ook bekende atleten passeren af en toe de revue. Zo kregen NBA-ster LeBron James en voetballers Neymar en Harry Kane al hun eigen figuurtje in het spel.



Nu is het dus tijd voor Naomi Osaka. De Japanse tennisster is daarmee de eerste vrouwelijke topatleet die haar debuut maakt in Fortnite. Spelers die voor Osaka’s avatar kiezen krijgen twee outfits en twee gouden tennisrackets – allemaal virtueel, natuurlijk.



Je kan Fortnite zelf gratis spelen via PC, Playstation, Xbox en Nintendo Switch.