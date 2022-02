IOC raadt aan om alle Russische en Wit-Russische atleten uit te sluiten

Verschillende sportbonden hebben al strenge maatregelen genomen tegenover de Russische bonden en atleten. De Champions League-finale werd weggehaald uit Sint-Petersburg, Schalke maakte een einde aan de sponsorovereenkomst met Gazprom en verschillende landen weigeren om toernooien te spelen in of tegen Rusland.

Maar het IOC adviseert nu alle sportbonden om Russische en Wit-Russische atleten te weren uit internationale competities. "De olympische beweging heeft tot doel om vrede te bewerkstelligen via sport en de wereld te verenigen in een vredevolle competitie", klinkt het in een statement.

Het IOC wil geen atleten straffen voor de beslissingen van hun regering: ondanks een dopingschorsing mochten Russische atleten onder neutrale vlag deelnemen aan de Spelen. "Maar de oorlog in Oekraïne plaatst ons voor een dilemma", klinkt het.

"Terwijl atleten van Rusland en Wit-Rusland wel nog zouden kunnen deelnemen aan sportevenementen, kunnen Oekraïense atleten dat niet door de aanval op hun land. Er bestaat geen oplossing voor dat dilemma, dus hebben we met een zwaar hart dit besluit genomen."