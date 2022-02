Schalke 04 heeft de roebels van hoofdsponsor Gazprom niet langer nodig

Schalke 04 en Gazprom waren sinds 2006 een sterk huwelijk. Maar nu de Russen Oekraïne zijn binnengevallen staat de naam van het gasbedrijf, dat voor het grootste deel in handen is van de Russische staat, bijna synoniem met die invasie.

Schalke besliste meteen om de naam van het shirt te halen en na een bijeenkomst van de Raad van Bestuur is nu ook beslist om het partnerschap met Gazprom definitief te beëindigen.

De Duitse club, die tegenwoordig actief is op het tweede niveau, maakt zich sterk dat het ook zonder Gazprom financieel kan overleven. "De volledige financiële draagkracht van de vereniging blijft onaangetast door deze beslissing. We hebben er alle vertrouwen in dat we in de nabije toekomst een nieuwe partner kunnen presenteren."