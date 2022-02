NBA: Kyrie Irving ontbindt zijn duivels tegen regerend kampioen Milwaukee

De wedstrijd tussen Milwaukee en Brooklyn was een heruitgave van de halve finales in de Eastern Conference van vorig seizoen, toen Milwaukee in een spannende serie nipt aan het langste eind trok.



Zaterdagnacht waren het de bezoekers uit Brooklyn die triomfeerden. Zonder de geblesseerden Kevin Durant en Ben Simmons was Kyrie Irving de grote uitblinker bij de Nets in een 123-126-zege. De spelverdeler maakte 38 punten, plukte 5 rebounds en deelde ook 5 assists uit. Bobby Portis (30 punten) was de topscorer bij de Bucks.