Opvallend: Westerlo haalt voormalig Duits én Russisch international Roman Neustädter aan boord

Neustädter is geen kleine naam in het voetbal. Hij was jarenlang een sterkhouder op het middenveld bij onder meer Schalke 04 en de Turkse topclub Fenerbahçe. Hij kreeg in 2012 van de Duitse bondscoach Joachim Löw ook 2 interlands om zich te tonen.

Omdat Neustädter een Russische moeder heeft kwam hij vanaf het EK in 2016 ook nog uit voor het nationale elftal van Rusland. Voorlopig leverde hem dat 13 caps op.

Vrijdag komt Westerlo alweer in actie in de competitie, Waasland-Beveren komt dan op bezoek. Het lijkt te kort dag voor Neustädter om dan al zijn debuut te maken voor de Kemphanen.