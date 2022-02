Krijgt Kyrie Irving goed nieuws? Burgemeester van New York wil vaccinatie-eis laten vallen

Eric Adams, de burgemeester van New York, heeft binnenkort wellicht goed nieuws voor Kyrie Irving en de Brooklyn Nets. Adams hoopt om binnenkort de vaccinatie-eis tegen corona in de stad op te heffen.

Dat zou betekenen dat Brooklyn ook in thuiswedstrijden over de diensten van Kyrie Irving zou kunnen beschikken. Irving speelde dit seizoen pas midden december zijn eerste wedstrijd van het seizoen, in 14 duels is hij goed voor gemiddeld 24,1 punten 4,8 rebounds en 5,4 assists.

Irving heeft altijd geweigerd om zich te laten vaccineren tegen corona. Brooklyn heeft nog 23 wedstrijden op het programma in het reguliere seizoen, maar Irving zou er daarvan amper 8 kunnen spelen door de vaccinatie-eis.

Brooklyn staat pas op de 8e plaats in de Eastern Conference en moet het nog even zonder de geblesseerde Kevin Durant doen. "Als die eis wordt opgeheven, dan is het plan om Kyrie elke wedstrijd te laten spelen. Dat zou fantastisch nieuws zijn", zegt Nets-coach Steve Nash.

"Dat is ook waar Kyrie op gewacht heeft. Hij staat te trappelen van ongeduld om elke wedstrijd in actie te komen. Hij is goed bezig op training. Maar het ligt niet in onze handen, we laten de burgemeester beslissen en wachten geduldig af."

Brooklyn wacht ook geduldig op de terugkeer van de geblesseerde Kevin Durant én het Nets-debuut van Ben Simmons. De Australiër werd net voor de trade-deadline overgenomen van Philadelphia in ruil voor onder meer James Harden.