"Phoenix was de grote favoriet voor de NBA-titel, tot Chris Paul zijn duim brak"

De Brooklyn Nets leken voor het seizoen een van de topfavorieten voor de NBA-titel, zelfs met een Kyrie Irving die alleen in uitwedstrijden mag spelen. Maar James Harden haalde nooit zijn niveau en is onlangs vertrokken naar Philadelphia en Kevin Durant ligt in de lappenmand met een knieblessure. Wat rest er nog van de Nets?



"Het driekoppige monster Durant-Harden-Irving hebben we in 1,5 jaar amper 16 matchen samen op het parket gezien", weet Dennis Xhaët. "Dit jaar klopte er iets niet, zelfs met alleen Durant en Harden."



"Coach Nash en Durant wilden een meer vloeiende aanval, terwijl Harden een andere speelwijze wou die het tegenovergestelde was van wat eigenlijk goed is voor die ploeg. Harden was ook te zwaar aan het seizoen begonnen. Dat heeft ook niet geholpen, net als de blessure van Joe Harris."

Harden stuurde de voorbije weken aan op een vertrek en kreeg zijn zin: de voormalige topschutter speelt nu bij de Philadelphia 76'ers, Brooklyn kreeg onder meer de in Philadelphia verguisde Ben Simmons in de plaats. "Ik ben benieuwd", zegt Xhaët over die transfer.

"Op papier is Philadelphia nu zeker een van de sterkste ploegen in het Oosten, al is het afwachten welke versie van Harden we zullen zien. Maar zelfs met een Harden aan 85% zijn de Sixers sterker geworden, want Simmons speelde niet meer. Als hij snel een klik maakt met Joel Embiid - dé MVP-kandidaat tot nu toe - is Philadelphia een van de grote titelkandidaten."



En wat met Brooklyn? "Dat is een "wat als?" verhaal", klinkt het. "We weten niet hoe lang Kevin Durant out zal zijn en we weten ook niet wanneer Ben Simmons weer kan spelen. En Kyrie Irving speelt nog altijd minder dan de helft van de matchen omdat hij niet gevaccineerd is. Op papier past Simmons perfect bij de Nets, maar misschien richten ze zich al wat meer op volgend seizoen."

"Ik ben heel hard onder de indruk van de Phoenix Suns"

Vorig seizoen kregen we een finale tussen Milwaukee en Phoenix. Waar staan de finalisten van toen op dit moment? "Kampioen Milwaukee vind ik een vreemde ploeg. De Bucks blazen warm en koud. Ze wisselen heel goeie matchen af met nederlagen die je niet begrijpt", stelt Dennis Xhaët vast.



"Het kan zijn dat ze gewoon rustig pieken naar de play-offs. Voor veel analisten zijn ze intussen wel een grotere favoriet geworden dan voor het seizoen. Voor mij ook wel. De verwachtingen zijn hoger geworden, omdat Brooklyn teleurstelt."



Milwaukee haalde onlangs met de ervaren Serge Ibaka nog een extra grote jongen binnen. "Maar die zit wel in nadagen van zijn carrière. Het is niet meer de Ibaka van bij OKC of Toronto. Een Ibaka op niveau kan wel een meerwaarde zijn, maar dat moet ik wel nog zien."

Phoenix, de verliezende finalist van vorig jaar, is de huidige nummer 1 in de NBA. "Ik ben heel hard onder de indruk van de Suns. Ze hebben voortgebouwd op vorig seizoen en nog een tandje bijgezet. Alles wat ze al goed deden, doen ze nu nog beter", meent Xhaët.



"Phoenix was de grote titelfavoriet tot Chris Paul zijn duim brak. Hij zal nu 6 à 8 weken out zijn. Paul is de man die ploeg doet draaien. Het is onwaarschijnlijk hoe veel beter hij de Suns maakt. Zonder hem kan de positieve flow van de Suns wel eens doorbroken worden. Zijn blessure heeft roet in het eten gestrooid van Phoenix."



"En misschien moet het wel dit seizoen gebeuren voor de Suns. Chris Paul wordt straks 37 en center Deandre Ayton heeft zijn contract nog steeds niet verlengd. De eigenaar van Phoenix staat bekend als een gierigaard, maar het contract van Ayton niet verlengen zou een absolute stommiteit zijn."

Chris Paul

"De toekomst oogt heel mooi voor Cleveland"

In de Eastern Conference is Miami de All-Star break ingegaan als de nummer 1. "Ik had Miami wel goed verwacht in de play-offs, maar op hun sokken staan ze nu gewoon op de 1e plaats in het Oosten, zonder dat een speler er zwaar bovenuit steekt", looft Dennis Xhäet, die ook een bloemetje gooit naar Chicago en Cleveland.



"Ik geloofde eigenlijk niet echt in Chicago, maar ze doen het verrassend goed. DeMar DeRozan hoort bij het kransje MVP-kandidaten en Zach LaVine speelt ook heel goed."



"Maar dé verrassing is voor mij Cleveland, niet alleen qua resultaten, maar ook qua spel. Er heerst een ongedwongen sfeertje met al die jonge gasten en Darius Garland en Jarrett Allen werden terecht verkozen tot All-Star."

"En dan hebben de Cavs met Evan Mobley ook nog de toekomstige Rookie of the Year. Van alle rookies is hij met voorsprong de speler die al het meeste laten zien heeft."



Cleveland prijkt momenteel op de 4e plaats in het Oosten. "Ik denk dat niemand dat had durven te voorspellen voor het seizoen. Als al die jonge spelers progressie blijven maken, oogst de toekomst heel mooi voor Cleveland."



"De basis zit heel goed en ik denk dat de club ook wel een plan voor ogen heeft. Ze willen geschiedenis schrijven zonder LeBron James."

Evan Mobley, Jarrett Allen en Darius Garland van revelatie Cleveland.

"Als Green terugkeert, zullen de Warriors snel weer oké zijn"

In de Western Conference lijken de Golden State Warriors de belangrijkste uitdager voor nummer 1 Phoenix, al draait het de laatste weken wel wat moeizamer. En daar is een simpele uitleg voor: "Draymond Green is geblesseerd. Hij is zo belangrijk voor die ploeg", weet Dennis Xhaët.



"Dat is ook wel het mooie aan de Warriors: het is echt een ploeg. Ja, je hebt Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green, maar ze hebben elk stukje van de puzzel nodig. Golden State is nog altijd goed, maar om echt top te blijven zoals in het seizoensbegin hebben ze ook Green nodig."



"Hij is het defensieve anker van de Warriors en als hij terugkeert zal het snel weer oké zijn bij die ploeg", denkt Xhaët.

Waar het dit seizoen ten slotte niet meer in orde lijkt te komen, is bij de LA Lakers. "Hoe Russell Westbrook speelt, is een probleem. Al was het geen verrassing dat hij niet zou passen in dat team."



"Dat is niet alleen de schuld van het management, want LeBron James en Anthony Davis zouden aangedrongen hebben op zijn komst. Maar het werkt niet."



"Maar de problemen van de Lakers zijn niet alleen te wijten aan Westbrook. Ook Davis sukkelt opnieuw van de ene blessure in de andere en is ook nu weer enkele weken out. Dat is ook geen cadeau."



"De Lakers waren op papier al geen goeie mix, maar op het veld is nog nog slechter uitgedraaid dan verwacht."