Neymar: "Ik wil ooit minstens één seizoen in de MLS spelen"

Neymar was te gast in de podcast van de Braziliaanse voetballegende Ronaldo.

"Ik zou graag minstens één seizoen in de Verenigde Staten willen spelen", zei de 30-jarige Neymar in de uitzending. "Hun seizoen is korter, dus dan krijg ik drie maanden vakantie", grapte hij.



Neymar is wel van plan om zijn contract, dat nog loopt bij PSG tot juni 2025, uit te doen. Nadien zet hij de deur open voor een Amerikaans avontuur, eerder dan een terugkeer naar zijn vaderland. "Ik weet niet of ik ooit nog in Brazilië zal voetballen, daar heb ik mijn twijfels bij."