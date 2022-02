Luca Brecel knoopt aan met deugddoende zege op European Masters

2022 was vooralsnog geen goed voor jaar Luca Brecel. Onze landgenoot eindigde 2021 met enkele knalprestaties, maar in 2022 leek er opnieuw wisselvalligheid in het spel van Brecel te sluipen.

Na vroege exits in Turkije, op het Players Championship en vorige week in Wales, probeerde de 26-jarige Belg op de European Masters, een rankingtoernooi, een streep te trekken onder die reeks nederlagen.

Met succes, want tegen Gary Wilson kon hij nog eens van de smaak van de overwinning proeven. Tot 3-3 ging het gelijk op tussen beide spelers, maar in het zevende frame kwam de klasse van Brecel op het gepaste moment bovendrijven en toverde hij een century-break uit zijn keu.

In het achtste frame liet Brecel de zege niet meer ontsnappen: 5-3 en boeken toe. In de volgende ronde in Milton Keynes treft Brecel nu de Thai Akani, de nummer 59 van de wereld.