Belgian Cycling en Federale Politie gaan samenwerken: "Heel wat raakvlakken"

De politie is elk jaar op zoek naar 1.600 nieuwe mensen en in die zoektocht gaat de organisatie nu samenwerken met Belgian Cycling. Volgens de Federale Politie een logische partner.

"Wielrenners hebben net zoals politiemensen respect voor hun ploeg, ze hebben doorzettingsvermogen en ze zijn sportief. Wielrenners hebben dus een goed profiel om bij de politie te solliciteren."

Concreet zullen Belgian Cycling en de Federale Politie wielrenners actief informeren over de verschillende jobmogelijkheden bij de politie, met of zonder uniform. Die informatie is niet alleen bestemd voor jonge wielrenners, maar ook voor wielrenners die een nieuwe carrière zoeken bijvoorbeeld.



“De leden van Belgian Cycling zijn sportief en zijn teamspelers en doorzetters", vertelt Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. "Ze respecteren hun ploegleden en vinden gezond leven belangrijk. Deze waarden staan ook bij politiemedewerkers hoog in het vaandel. Het is dus niet meer dan logisch dat de politie zich op het vlak van rekrutering richt tot jonge en minder jonge wielrenners. We willen hen de boodschap geven: misschien is een job bij de politie wel iets voor jou.”



Op wielerevenementen zal de politie ook nieuwe mensen rekruteren. Zo zullen er vanaf de start van dit wielerseizoen alvast op alle kampioenschappen van Belgian Cycling infostands van de politie zijn.