Youth League: Chelsea-killer Genk loot Liverpool in 1/8e finale

Alle knock-outduels worden in 1 match afgewerkt. De 1/8e finales staat op 1 en 2 maart op het menu, de kwartfinales op 15 en 16 maart.



Kloppen de Genk-jongeren ook Liverpool, dan wacht bij de laatste 8 de winnaar van AZ-Juventus. Genk speelt dan eventueel weer buitenshuis.



Zo houden we een Final Four over, die in Nyon zal plaatshebben. Op 22 april zijn de halve finales, op 25 april is de finale.



Club Brugge ging er vorige week uit tegen de Denen van Midtjylland.