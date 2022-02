Genk-jonkies verpletteren Chelsea in de Youth League en staan in 1/8e finales

De Limburgers waren allerminst geïntimideerd door Chelsea, dat met twee eindzeges en twee verloren finales met voorsprong de succesvolste ploeg is in de geschiedenis van de Youth League.

Genk ging het best van start en kwam na 18 minuten al op voorsprong via Sekou Diawara. In de tweede helft verdubbelde Jay-Dee Geusens nog voor het uur de voorsprong vanop de penaltystip.

Genk had de wedstrijd helemaal in handen en niet veel later deed Diawara nogmaals de netten trillen: 3-0. Chelsea leek verslagen, al kon Lewis Hall wel nog milderen met ook een rake elfmeter.

Maar meer dan een eerredder bleek het niet te zijn. Sterker nog, Genk stak in de slotfase het mes nog wat dieper: Adnane Abid en Dario Cutillas Carpe maakte de stuntzege helemaal compleet: 5-1.

De Genk-jonkies doen zo wat de de jongeren van Club Brugge eerder op de dag niet konden doen. Club NXT gaf in Denemarken een 0-2-voorsprong nog helemaal uit handen tegen Midtjylland en is Europees uitgespeeld.