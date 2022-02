Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux gooit 39-jarige Pozzovivo reddingsboei toe

Domenico Pozzovivo zat zonder ploeg nadat Qhubeka-NextHash zich teruggetrokken had uit de WorldTour.



De 39-jarige Italiaan verdiende zijn strepen in het verleden vooral in de Giro, waarin hij al 5 keer in de top 10 van het eindklassement eindigde.

Vorig jaar klauterde Pozzovivo nog naar de 6e plek in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. Zijn laatste zege boekte hij in diezelfde ronde, in 2017.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux versterkt Pozzovivo de klimmersbrigade, die al bestaat uit onder anderen de Est Rein Taaramäe, de Duitser Georg Zimmermann en de Tsjech Jan Hirt.