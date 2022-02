Code oranje in de JPL: opnieuw (bijna) volle stadions, uitfans en eten/drinken

Vanaf vrijdag 18 februari gaat in ons land code oranje in op de nieuwe coronabarometer. Ook voor het voetbal in ons land heeft dat ingrijpende gevolgen.

In de eerste plaats zal de toeschouwerscapaciteit opnieuw worden verhoogd tot 80%. Een capaciteit van 100% is mogelijk, indien clubs werken met compartimenten van maximaal 2000 fans of indien ze bijkomende anticrowdingmaatregelen nemen in samenspraak met de lokale besturen

Ook de pintjes zullen terugkeren in de stadions, want er zal opnieuw mogen geconsumeerd worden op de tribunes. Ook de mondmaskerplicht vervalt voor toeschouwers. Horecapersoneel is dan wel weer verplicht het mondmasker te dragen wanneer in dienst.

De mondmaskerplicht voor de staf de spelers van de aanwezige ploegen vervalt evenzeer. Tenslotte zullen ook de bezoekende fans weer worden toegelaten.