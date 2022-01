Coronabarometer laat weer publiek toe bij sportwedstrijden

De coronabarometer is vanaf vrijdag 28 januari van kracht in België. Voor de sportsector betekent dat goed nieuws, want er is weer publiek toegelaten bij sportwedstrijden.

Voor sporten die binnen plaatsvinden, hangt alles af ven de zaalcapaciteit. In principe zijn 200 supporters toegelaten, maar als de capaciteit veel hoger is dan kan er veel meer, tot 70% capaciteit mag dan ingenomen worden.

In zalen met een goeie luchtkwaliteit (beter dan 900 bpm) mag zelfs de volledige capaciteit benut worden. De toeschouwers moeten wel een mondmasker dragen.

Ook voetbalclubs kunnen weer toeschouwers verwelkomen, de stadions zouden tot 70% gevuld mogen zijn. Publiek zal ook weer welkom zijn bij veldritten en veldlopen, maar het is nog niet duidelijk of er daar extra beperkingen zijn of een beperking van de totale capaciteit.