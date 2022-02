Coach Chicago Sky: "Ik denk dat Emma Meesseman naar Chicago komt"

Komt er met Emma Meesseman nog wat meer Belgisch talent richting Chicago? "We kennen haar goed", lacht Wade, al drie jaar coach van Chicago Sky, het team dat vorig seizoen de WNBA won.

"Ik ken Emma al sinds haar 19e en heb haar in Rusland drie jaar gecoacht. We hebben een goede relatie opgebouwd en al samen gewonnen. Waarom doen we het dan niet nog een keer over in Chicago?"

Maar het contract is nog niet getekend. "We zien wel", laat Wade nog even in het midden, waarna hij toch lijkt te bevestigen. "Ik denk dat ze naar Chicago komt."

Enkel de officiële aankondiging ontbreekt dus nog.