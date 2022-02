Sloveense schansspringster Bogataj kiest juiste moment om eerste grote zege te boeken

Bogataj zette sprongen van 108 en 100 meter neer, waarmee ze de Duitse Katharina Althaus en haar landgenote Nika Kriznar voorbleef. Althaus kaapte ook in 2018 het zilver weg.



Bogataj volgt op de erelijst de Noorse Maren Lundby op. Die was er in China niet bij door gezondheidsproblemen.



De schansspringcompetitie bij de vrouwen, die nog maar een 3e keer op het olympische menu stond, moest het stellen zonder de Oostenrijkse topfavoriete Marita Kramer. Zij domineerde het wereldbekerseizoen maar testte positief op het coronavirus en moest daardoor noodgedwongen toekijken.



Zo werd de Japanse Sara Takanashi in de favorietenrol gedwongen, maar zij kon het andermaal op een groot kampioenschap niet waarmaken. De viervoudige eindlaureate van de wereldbeker eindigde vierde. De 25-jarige telt 61 wereldbekerzeges, maar een individuele wereld- of olympische titel ontbreekt.