Volleybalclub Maaseik vervangt hoofdcoach Joel Banks door Italiaan Bertini

Joel Banks kwam in 2016 als assistent-coach naar Maaseik en werd een jaar later hoofdcoach. Hij leidde het team naar twee titels op rij, maar de mindere resultaten in de huidige competitie doen hem de das om.

"Dit vaarwel doet iedereen pijn. We zijn Joel Banks dankbaar voor het ongelofelijke werk dat hij heeft verricht en wensen hem het beste", laat Maaseik weten.



"Maaseik staat in deze spannende reguliere competitie momenteel op een 4e plek. Met het oog op de naderende barragewedstrijden die beslissen over deelname aan de Champions Final 4, neemt de druk overal toe."



De taak om Maaseik in de top 4 te houden rust nu op de schouders van Fulvio Bertini. De 41-jarige Italiaan deed ervaring op als trainer bij Santa Croce (Ita), Bratislava (Svk), Beauvais (Fra), Nantes (Fra) en Foinikas Syros ONEX (Gri).