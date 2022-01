Vincent Kompany over ontevreden Benito Raman: "Die discussie kent geen einde"

Het was een gelaten Vincent Kompany die de pers te woord stond na de nederlaag tegen Union. "Het was een wedstrijd van momenten. Dan moet je je kansen benutten en dat hebben we niet gedaan. Union is op dit moment een ploeg die zijn kansen grijpt", zei de Anderlecht-coach.

Anderlecht, vierde in de stand, ziet na een 0 op 6 de achtervolgers dichterbij komen. "Het heeft geen zin om nu al over de play-offs te praten. We moeten eerst en vooral de komende 9 matchen ons niveau halen en punten pakken. Het heeft geen zin om plots te veel te gaan rekenen."

Kompany kan geen beroep doen op Murillo, die interlands met Panama afwerkt. Zo stond Michajlitsjenko tegen zijn voet als rechtsachter opgesteld. Heeft Kompany nog een nieuwe rechtsachter besteld voor het einde van de wintermercato (maandag)?

"Onze situatie is wat ze is. Er zijn niet veel dingen die je met een magische stok kunt toveren en middelen horen daarbij. Het is voor mij belangrijk om vertrouwen te hebben in deze groep. We moeten ons niet te veel bezighouden met dingen die voor ons als Anderlecht niet haalbaar zijn."