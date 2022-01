Leider Union zet nu ook de Brusselse derby tegen Anderlecht naar zijn hand

Union - Anderlecht in een notendop

Union dankt Dame Fortuna

Union begon met precies dezelfde elf als tegen Genk en Club Brugge. Waarom zou je immers afstappen van een succesformule. Bij Anderlecht kwamen onder anderen Kouamé, vers van de Afrika Cup, en Michajlitsjenko aan de aftrap.

De bezoekers wilden de leider geen ademruimte gunnen, wat een intens wedstrijdbegin opleverde. Veel pittige duels, maar daardoor jammer genoeg ook te weinig kwaliteit aan de bal. Het doelpunt viel dan ook uit de lucht. Teuma speelde een ingestudeerde vrije trap naar Nielsen en diens schot belandde via Olsson met wat geluk in doel.

Anderlecht sloeg terug in de persoon van Zirkzee. Die knalde vanuit een scherpe hoek op Moris en besloot wat later, na een slimme schijnbeweging van Refaelov te slap. Union raakte aanvallend geen pepernoot, maar kwam ook niet nadrukkelijk in de problemen.