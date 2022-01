Hein Vanhaezebrouck hekelt ref Lothar D'Hondt: "Wij zijn geen proefkonijnen"

"Wat mij het meest gestoord heeft, is de manier waarop hij zelf het spel zo vaak heeft stilgelegd om een praatje te doen met spelers. Als je hem dat dan zegt, dan zegt hij: "Het is jullie schuld, jullie zijn verantwoordelijk.""

Nog voor die ademstoot was uitgeblazen, gaf Vanhaezebrouck toch van jetje. "Wat mij het meest gestoord heeft... Om er nu toch iets over te zeggen", grijnsde de Gentse T1 met een knipoog. Lothar D'Hondt werd vervolgens stevig op de korrel genomen.

"Hij is nog jong, we moeten hem tijd geven"

"Maar oké, voor de rest ga ik er niets over zeggen", viel Vanhaezebrouck in herhaling. Waarna hij zich toch weer niet kon bedwingen.

"Hij is scheidsrechter en we moeten zijn beslissingen respecteren. Maar in een topmatch moet je het tempo laten."

"Hij heeft nog niet veel topmatchen gefloten, denk ik. Hij zal er in de toekomst nog veel meer krijgen, hoop ik voor hem."

"Ik weet natuurlijk dat er vanuit de opleiding heel vaak wordt gezegd om rustig te doen als je je eerste grote match fluit. "Leg het nu en dan stil om de controle te houden.""

"Maar wij zijn geen proefkonijnen, hé", zuchtte de Gentse coach. "We zijn twee grote clubs die tempo willen maken en een goeie match willen spelen. Onderbreek het dan niet om de 5 minuten."

"Maar hij is nog jong. We moeten hem tijd geven. In de toekomst zal dat wel beter gaan", zei Vanhaezebrouck nog over de 27-jarige ref.