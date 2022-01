Frustrerende avond voor Gent: het verliest weer nipt van Antwerp

Antwerp heeft het opnieuw klaargespeeld tegen Gent. Het was niet de betere ploeg, miste een penalty, maar net als in de heenronde won het wel met het kleinste verschil: 0-1. Gent liet de kansen op de gelijkmaker liggen en was ook gefrustreerd over ref Lothar D'Hondt. Met 4 op 15 is PO1 ver weg voor Gent.