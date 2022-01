De klad zit er helemaal in bij Beerschot: "Pijnlijke vaststelling, de zoveelste dit seizoen"

"Met uitzondering van de eerste 20 minuten ontbraken de geestdrift, de winnaarsmentaliteit en toch ook weer de kwaliteit die je in een dergelijke "alles-of-niks"-wedstrijd zou mogen verwachten", schrijft de man ontgoocheld in zijn wedstrijdverslag.

Operatie-redding lijkt voor Beerschot steeds meer in een triestige zwanenzang te eindigen. De opkikker (3-1-overwinning) tegen OHL afgelopen weekend is na het verlies op Seraing niet meer dan een verre en vluchtige herinnering.

Sanusi: "Ik geef niet op"

"We staan hier met lege handen, maar ik geef niet op. We gaan gewoon door naar zaterdag en proberen dan die punten te pakken. 10 punten achterstand is heel veel, maar zo lang het mathematisch mogelijk is, moet je er voor gaan."

"Ons slotoffensief? Dan is er meestal niet echt een plan. Je probeert alles wat kan en speelt wat opportunistischer. Voor hetzelfde geld valt die bal dan wel eens binnen. Dat is nu niet gebeurd... Dat is voetbal."

"Seraing speelde met een laag blok en ging voor de duels. Wij hebben proberen te voetballen, maar in de 2e helft is het logisch dat je de zaak probeert te forceren. Ik kan niemand van mijn team iets verwijten."

"Je gaat vol voor de 3 punten, want dat was het enige dat ons kon helpen, maar jammer genoeg staan we hier weer zonder punten. Ik denk dat we alles gegeven hebben, maar het was niet goed genoeg", antwoordde Sanusi.

"Wij waren niet bang"

Georges Mikautadze was de gesel van Beerschot. De Franse Georgiër rolde de rode lantaarn zo goed als in zijn eentje op. Toch bleef hij bescheiden in het interview na de wedstrijd.

"Het was een zware match tegen een goed Beerschot. We hebben in blok gespeeld en wisten dat zij de lange Avenatti in de aanval zouden zoeken. Wij hebben snel gecounterd en hebben onze kansen benut."

"Of dit de match van de angst was? Dat weet ik niet. Wij waren in elk geval niet bang. We wilden winnen en hebben het collectief heel goed gedaan. Deze drie punten zijn goud waard."

"We hadden 7 matchen op een rij verloren, dan doet dit veel deugd natuurlijk. Maar vanaf nu concentreren we ons al op de volgende match. We zijn op het goeie spoor en moeten op deze manier doorgaan."